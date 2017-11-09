МИД России прокомментировал заявление о "сирийском происхождении" зарина

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заявления главы совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) Эдмона Муле о "сирийском происхождении" зарина, примененного в Хан-Шейхуне, несостоятельны, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Инцидент с применением химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. Миссия ОЗХО по установлению фактов (МУФ) 29 июня передала СМР доклад о том, что на месте был использован зарин. После этого СМР приступил к работе над установлением виновных в атаке. Эксперты СМР заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина".

По словам Захаровой, Россия обратила внимание на выступление главы СМР, который, "как это только было возможно, расхваливал использованную механизмом методологию и преподносил его работу как профессиональную и беспристрастную".

"При этом, хотела бы обратить на это особое внимание, ни на один наш конкретный вопрос, касающийся несоответствия выводов доклада СМР строго научному подходу, так и не ответил. По-прежнему вызывает крайнее недоумение несостоятельность с точки зрения теоретической науки, да и помимо нее просто логики, настойчивость господина Муле, с которой он продолжает утверждать, что использованный в Хан-Шейхуне зарин имеет сирийское происхождение", — сказала Захарова.

Сирия официально отвергла выводы доклада. МИД России подверг доклад критике, отметив, что представит более обстоятельный анализ на следующей неделе. В постпредстве РФ при ООН назвали последний доклад по химатакам в Сирии любительским.