Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки семь нарушений режима прекращения огня, турецкие — два, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел гуманитарную акцию в населенном пункте Энь-аль-Байда провинции Дамаск, жителям которого выдали 1,5 тонны продовольствия. Кроме того, медицинскую помощь в течение суток получили 165 жителей САР.
*Террористическая организация, запрещена в России
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