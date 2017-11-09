Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки семь нарушений режима прекращения огня, турецкие — два, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — четыре, Хомс — три. Турецкой частью представительства зафиксировано два нарушения в провинции Дамаск", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел гуманитарную акцию в населенном пункте Энь-аль-Байда провинции Дамаск, жителям которого выдали 1,5 тонны продовольствия. Кроме того, медицинскую помощь в течение суток получили 165 жителей САР.

*Террористическая организация, запрещена в России

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