США призвали Россию изменить позицию по совместному механизму ООН-ОЗХО

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. США призывают Россию изменить позицию по совместному механизму ООН-ОЗХО (СМР) до того, как мандат этого сотрудничества истечет, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря президента США Сары Сандерс.

На прошлой неделе США и Россия внесли в Совбез ООН два разных проекта резолюций об обновлении работы миссии СМР.

"Мы призываем Россию изменить курс до того, как срок работы совместного механизма истечет. Мы считаем, что все ответственные нации должны проголосовать за то, чтобы продлить срок действия этого важного института. Это важное решение должно продвигать принципы, которые руководят международным сообществом в реализации Конвенции о запрещении химического оружия, а также (продвигать — ред.) нашу общую цель — остановить использование химического оружия, а не продвигать политические игры", — сказала Сандерс.

Она напомнила, что ОЗХО пришла к выводу, что зарин был использован в деревне аль-Латамина в Сирии 30 марта 2017 года. "К сожалению, эти выводы не являются сюрпризом для Соединенных Штатов, но все равно беспокоят", — отметила Сандерс. По ее словам, Аль-Латамина находится в 10 милях (16 километрах) от Хан-Шейхуна, где, по мнению США, власти Сирии применили зарин в том же марте 2017 года.

"Те страны, такие как Россия, которые не поддерживают возобновление мандата или пытаются его размыть, защищают режим (президента Сирии Башара) Асада и террористов, которые продолжают использовать химическое оружие", — утверждает Сандерс.

Главы внешнеполитических ведомств Франции, ФРГ, Великобритании и США ранее выступили с совместным заявлением в поддержку работы механизма OOН-ОЗХО по Сирии.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года.

Эксперты заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГ* несет ответственность за применение сернистого иприта". В постпредстве РФ при ООН назвали последний доклад по химатакам в Сирии выполненным на "любительском" уровне.

Сирия официально отвергла результаты доклада. МИД России подверг доклад критике, отметив, что представит более обстоятельный анализ на следующей неделе.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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