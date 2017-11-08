Боевики обстреляли несколько кварталов в Дамаске

БЕЙРУТ, 8 ноя — РИА Новости. Террористы обстреляли ракетами кварталы Дамаска Дахият-Асад, Джарамана, Аш-Шагур, сообщает сирийское национальное агентства САНА.

По данным агентства, пять ракет разорвалось в Дахият-Асад, в результате чего пострадал один человек и материальный ущерб причинен жилым зданиям. Еще два мирных жителя получили ранения в результате ракетного обстрела в Аш-Шагур. В районе Джарамана пострадали лишь здания и автомобили.

Боевики, засевшие в поселениях в восточном пригороде Дамаска, в последние месяцы стали чаще обстреливать как центральные кварталы столицы, так и спальные на окраинах города, нарушая тем самым, по словам сирийских военных, достигнутые в Астане соглашения по зонам деэскалации в Сирии.

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