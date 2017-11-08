Москва поддерживает Эр-Рияд в формировании единой делегации оппозиции Сирии

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Москва поддерживает усилия Саудовской Аравии по формирования единой делегации оппозиции Сирии для участия в переговорном процессе в Женеве, говорится в сообщении МИД РФ.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в среду по инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаила Богданова с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Аделем Аль-Джубейром.

"Глава внешнеполитического ведомства Королевства поделился оценками и соображениями по ситуации в Йемене, Ливане, а также предпринимаемым саудовским руководством мерам по борьбе с коррупцией. В свою очередь с российской стороны была выражена поддержка усилиям Саудовской Аравии по проведению в Эр-Рияде расширенной встречи сирийской оппозиции для формирования единой делегации для участия в переговорном процессе в Женеве на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", — говорится в документе.

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