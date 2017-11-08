Франция, ФРГ, Великобритания и США призвали продлить мандат ОЗХО по Сирии

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года

ПАРИЖ, 8 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Главы внешнеполитических ведомств Франции, ФРГ, Великобритании и США выступили с совместным заявлением в поддержку работы механизма OOН-ОЗХО по Сирии, говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Мы признаем, что важно, чтобы международное сообщество продолжало расследовать случаи применения химического оружия в Сирии. Мы настоятельно призываем СБ ООН сохранить потенциал совместного механизма ООН/ОЗХО", — отмечается в заявлении.

Высокопоставленные дипломаты отмечают также, что "просят исполнительный совет ОЗХО принять меры в ответ на доклад совместного механизма с тем, чтобы послать четкий сигнал о том, что ответственные за использование химоружия понесут ответственность".

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года.

Эксперты заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГИЛ* (ИГ*) несет ответственность за применение сернистого иприта".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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