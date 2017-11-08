Послание Макрона Путину касается Сирии, заявил спецпредставитель Франции

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель Франции по отношениям с Россией Жан-Пьер Шевенман сообщил, что послание президента Франции российскому лидеру касалось, в основном, Сирии.

Шевенман, который находится с визитом в Москве, ранее сообщил, что привез российскому президенту Владимиру Путину послание от его французского коллеги Эммануэля Макрона, которое "касается Украины".

"Послание касается ряда решений, которые стали результатом их телефонных переговоров… Это письмо, которое не обнародовано. Оно касается технических вопросов", — сказал Шевенман РИА Новости.

Отвечая на вопрос, касалось ли послание Украины, спецпредставитель сказал: "Нет, в основном Сирия".

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