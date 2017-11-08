Путин и Эрдоган обсудят в Сочи сирийское урегулирование

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 ноября в Сочи обсудят двустороннее сотрудничество и вопросы сирийского урегулирования, сообщил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Следующее международное мероприятие — оно состоится 13 ноября в Сочи. Это будут очередные переговоры между нашим президентом и президентом Турецкой Республики Эрдоганом", — сказал Ушаков.

Он отметил, что "президенты пройдутся по всему спектру двустороннего сотрудничества, которое сейчас набирает обороты и уже достигло докризисного уровня, в том числе сняты практически все ограничения на торгово-экономические отношения, они успешно развиваются".

"Ну а вторая часть может быть особо интересна в данном контексте — это дискуссия по вопросам сирийского урегулирования. Этому будет посвящено основное время в ходе этих переговоров, которые запланированы на вечер, в пять часов они начнутся в понедельник в Сочи", — заключил Ушаков.