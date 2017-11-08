В Сирии 120 боевиков сложили оружие по программе нацпримирения, пишут СМИ

БЕЙРУТ, 8 ноя — РИА Новости. В сирийской провинции Хомс 120 боевиков из поселения Растан и города Тальбиса сложили оружие в рамках программы народного примирения, сообщило в среду сирийское национальное агентство САНА.

"Урегулированы дела 120 человек из поселения Растан и города Тальбиса на севере провинции (Хомс)", — пишет агентство.

Отмечается, что боевики решают сложить оружие благодаря постоянной агитационной работе. В провинции распространяют листовки, а также проводят sms-рассылку с призывом "сложить оружие, встать на путь истинный и воспользоваться амнистией, которую проводит правительство САР".

Президент Сирии Башар Асад в 2015 году издал указ, согласно которому сложившие оружие боевики, которые являются гражданами САР, могут получить амнистию и вернуться к мирной жизни. Местные власти через посредников ведут переговоры с главарями бандформирований в рамках программы народного примирения, призывая их прекратить вооруженное противостояние.

В 2016 году благодаря программе народного примирения после успешных переговоров оружие сложили боевики в ряде населенных пунктов в пригороде Дамаска, включая поселения Сергая, Мадая и Забадани, в самой сирийской столице оружие сложили боевики в районах Барзе и Кабун. Переговоры продолжаются и в провинциях Хама, Хомс, Даръа, Алеппо и Сувейда.

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