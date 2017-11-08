Постпред Сирии уличил главу миссии ОЗХО-ООН во лжи, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари уличил во лжи Эдмона Муле, главу совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР), сообщает государственное телевидение Сирии.
Постпред Сирии указал на предвзятость и политизированность совместного механизма. Он также задался вопросом о достоверности использованных миссией доказательств. В докладе упоминается, что во время инцидента город Хан-Шейхун и само место происшествия находились под контролем террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). При этом сотрудники миссии считают надежными доказательства, которые могли быть подготовлены и сфабрикованы самими террористами.
По словам дипломата, самолеты Су-22 технически не способны нанести удар по Хан-Шейхуну так, как было описано совместным механизмом. Однако в докладе указывается иное, хоть и не исключается возможность, что взрыв был при срабатывании самодельного взрывного устройства, а не при авиаударе, заявил Джаафари. Кроме того, правительственным силам было невыгодно применять химическое оружие в том районе на следующий день после решительных побед, которые позволили подойти к окраинам города, добавил он.
В постпредстве РФ при ООН назвали последний доклад по химатакам в Сирии любительским.
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