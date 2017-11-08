Постпред Сирии уличил главу миссии ОЗХО-ООН во лжи, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари уличил во лжи Эдмона Муле, главу совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР), сообщает государственное телевидение Сирии.

По словам дипломата, в докладе по итогам работы совместного механизма сказано, что Дамаск не проинформировал миссию о результатах внутреннего расследования, что не соответствует действительности. "16 августа я передал главе миссии копию доклада Сирийского национального комитета по инциденту в Хан-Шейхуне, и я завил ему, что он — единственный чиновник ООН, у которого есть копия этого доклада", — заявил Джаафари.

Постпред Сирии указал на предвзятость и политизированность совместного механизма. Он также задался вопросом о достоверности использованных миссией доказательств. В докладе упоминается, что во время инцидента город Хан-Шейхун и само место происшествия находились под контролем террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). При этом сотрудники миссии считают надежными доказательства, которые могли быть подготовлены и сфабрикованы самими террористами.

"Почему миссия, которая ищет факты, и совместный механизм отказались посетить Хан-Шейхун? Зачем проводить удаленное расследование, когда отдел ООН по безопасности подтвердил возможность посещения Хан-Шейхуна? Почему совместный механизм не собрал свидетельства с авиабазы Шайрат, с которой, по заявлениям администрации США, проводилась химатака?" — заявил Джаафари.

По словам дипломата, самолеты Су-22 технически не способны нанести удар по Хан-Шейхуну так, как было описано совместным механизмом. Однако в докладе указывается иное, хоть и не исключается возможность, что взрыв был при срабатывании самодельного взрывного устройства, а не при авиаударе, заявил Джаафари. Кроме того, правительственным силам было невыгодно применять химическое оружие в том районе на следующий день после решительных побед, которые позволили подойти к окраинам города, добавил он.

Инцидент с применением химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. Миссия ОЗХО по установлению фактов (МУФ) 29 июня передала СМР доклад о том, что на месте был использован зарин. После этого СМР приступил к работе над установлением виновных в атаке. Эксперты СМР заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина".

В постпредстве РФ при ООН назвали последний доклад по химатакам в Сирии любительским.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>