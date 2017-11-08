Губернатор Дейр-эз-Зора рассказал, как город возвращается к жизни

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 8 ноя — РИА Новости. Сирийский город Дейр-эз-Зор после освобождения от осады террористов возвращается к обычной жизни: восстановлены автобусные маршруты, открываются школы, продукты и топливо вновь доступны по умеренным ценам, рассказал в интервью РИА Новости губернатор провинции Мухаммад Самра.

Генштаб ВС Сирии заявил 3 ноября об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора при поддержке союзных сил от боевиков террористической группировки ИГ*. Командование армии отметило важность освобождения города, назвав его стратегическим, так как Дейр-эз-Зор расположен на пересечении путей, связывающих восточную часть страны с центральной и северной.

Губернатор провинции напомнил, что сразу после снятия осады с города власти Сирии направили туда гуманитарную помощь. "Сейчас нет никаких проблем с топливом, газом, они имеются в достатке на постоянной основе, как и различные виды пищевых продуктов. Цены умеренные", — отметил чиновник.

Как он рассказал, после снятия осады в город прибыли около четырех тысяч беженцев, для которых были открыты центры в различных кварталах города. Все услуги предоставляются бесплатно, с беженцами работают медики, сообщил Самра.

Власти города обновили четыре школы города, ученики вновь пошли в школу спустя три года перерыва. "Мы работаем над открытием дополнительных школ, чтобы компенсировать отсутствие обучения. Мы возьмем на вооружение методику усиленного обучения: два класса за один год", — добавил Самра.

По словам губернатора, семьи беженцев вернутся в свои села после зачистки их сирийской армией от оставленных бомб и растяжек.

Самра сообщил, что власти также готовят к открытию дорогу к аэропорту города.

По оценке губернатора, в городе жили до начала осады 400 тысяч человек. К концу осады в городе остались 75 тысяч жителей. "Десятки семей вернулись в город после того, как армия начала контролировать город. Регулярные автобусные рейсы начали осуществляться рядом транспортных компаний примерно десять дней назад из города и в город", — рассказал он.

*Террористическая организация, запрещена в России

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