Операция ВКС в Сирии изменила однополярный мир, считает российский дипломат

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Начало российской военной операции в Сирии стало переломным моментом, ознаменовавшим конец существования однополярного мира, считает спецпредставитель президента РФ по связям с Организацией Исламская конференция, бывший посол России в Йемене, Ливии и Тунисе Вениамин Попов.
По словам Попова, операция ВКС РФ позволила предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса в Сирии, предотвратив массовый выход боевиков из этой арабской страны в Европу.
"Однако мы прервали эту тенденцию и, в результате наших действий и действий сирийского правительства, естественно, был нанесен удар по "Исламскому государству"*, — заявил российский дипломат.
Он подчеркнул, что эти достижения являются "колоссальной заслугой" Москвы перед всем человечеством. В этом, полагает Попов, также проявляется новый баланс сил, складывающийся на мировом уровне – возрастающая роль России в противовес слабеющим позициям стран Запада.
По его словам, сегодня на Ближнем Востоке сосредоточены более 40 конфликтов. Из-за специфики этого региона, отметил Попов, именно происходящие здесь события во многом определяют ход мирового развития.
"Сейчас на арену мировой политики выходят другие цивилизации. Сейчас без Пекина и без Дели трудно себе (ее – ред.) представить", — резюмировал Попов.
*Террористическая организация, запрещена в России
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