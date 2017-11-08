Операция ВКС в Сирии изменила однополярный мир, считает российский дипломат

Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ во время взлета перед выполнением операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Архивное фото

Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ во время взлета перед выполнением операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Архивное фото

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Начало российской военной операции в Сирии стало переломным моментом, ознаменовавшим конец существования однополярного мира, считает спецпредставитель президента РФ по связям с Организацией Исламская конференция, бывший посол России в Йемене, Ливии и Тунисе Вениамин Попов.

"Я бы в качестве точки отсчета избрал 30 сентября 2015 года, когда наши Воздушно-космические войска вошли в Сирию. Почему это веха в развитии не только Ближнего Востока, но и всего мира? Потому что закончился однополярный мир", — заявил он в среду, выступая на панельной дискуссии "Ближний Восток и отношения России и Турции. Ближний Восток: мировые и региональные силы".

По словам Попова, операция ВКС РФ позволила предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса в Сирии, предотвратив массовый выход боевиков из этой арабской страны в Европу.

"Однако мы прервали эту тенденцию и, в результате наших действий и действий сирийского правительства, естественно, был нанесен удар по "Исламскому государству"*, — заявил российский дипломат.

Он подчеркнул, что эти достижения являются "колоссальной заслугой" Москвы перед всем человечеством. В этом, полагает Попов, также проявляется новый баланс сил, складывающийся на мировом уровне – возрастающая роль России в противовес слабеющим позициям стран Запада.

"Запад переживает тяжелейший, системный кризис. Их позиции будут и дальше ослабевать", — заявил дипломат.

По его словам, сегодня на Ближнем Востоке сосредоточены более 40 конфликтов. Из-за специфики этого региона, отметил Попов, именно происходящие здесь события во многом определяют ход мирового развития.

"Сейчас на арену мировой политики выходят другие цивилизации. Сейчас без Пекина и без Дели трудно себе (ее – ред.) представить", — резюмировал Попов.

*Террористическая организация, запрещена в России

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