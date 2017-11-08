Около трех тысяч жителей Дейр-эз-Зора погибли за три года осады

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 8 ноя — РИА Новости. Около 3 тысяч жителей сирийского Дейр-эз-Зора, по предварительным оценкам, погибли за время более чем трехлетней осады города террористами, сообщил в интервью РИА Новости губернатор провинции Мухаммад Самра.

Точных данных у властей города о числе погибших от авиаударов, артобстрелов и голода за время осады пока нет, сообщил Самра.

"Мы сейчас составляем базу данных. По предварительным оценкам, число погибших приблизилось к трем тысячам. Из них 1145 человек – члены сил безопасности города, 800 мирных жителей, 700 членов гражданской обороны", — сообщил Самра.

Генштаб ВС Сирии заявил в пятницу об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора при поддержке союзных сил от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. Командование армии отметило важность освобождения города, назвав его стратегическим, так как Дейр-эз-Зор расположен на пересечении путей, связывающих восточную часть страны с центральной и северной.

В начале сентября сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора и практически сразу перешла в наступление на восточных окраинах города. Выбив террористов со стратегических высот на юго-западе, военным удалось выйти к западному берегу реки Евфрат и форсировать ее. Правительственные силы вытеснили отряды боевиков в направлении иракской границы и создали кольцо вокруг захваченных ИГ* жилых кварталов Дейр-эз-Зора.