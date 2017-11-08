МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Москва выступает за продолжение работы специального механизма расследования ОЗХО-ООН по Сирии, но на более профессиональной основе, заявил РИА Новости в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Инцидент с применением химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. Миссия ОЗХО по установлению фактов (МУФ) 29 июня передала СМР доклад о том, что на месте был использован зарин. После этого СМР приступил к работе над установлением виновных в атаке. Эксперты СМР заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина". В постпредстве РФ при ООН назвали последний доклад по химатакам в Сирии любительским.

"Я подчеркиваю, что мы никоим образом не ставим вопрос о прекращении деятельности этой структуры. Мы как раз за ее продолжение, но на другой основе. Действительно профессиональной, не подверженной политическому влиянию извне и основанной на требованиях, которые хорошо известны, реалистичны и, по большому счёту, общепризнаны", — сказал Рябков в кулуарах Совета Федерации.

Глава совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) Эдмон Муле ранее заявил, что полностью уверен в выводах экспертов по ситуации в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше. Так Муле прокомментировал предложение России о проведении нового расследования на месте инцидента.

"Если сейчас некоторым странам, в силу каких-то причин не хочется смотреть правде в глаза, а удобнее и проще продолжать делать вид, что с расследованиями СМР все хорошо и надо просто проштамповать их и дальше двигаться по тому же пути, то это их проблемы", — добавил Рябков.