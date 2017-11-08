Рябков заявил о передергивании фактов в расследовании ОЗХО-ООН по химатакам

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В докладе совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию химатак в Сирии налицо отклонение от стандартов и преднамеренное передергивание фактов, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Глава совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) Эдмон Муле ранее заявил РИА Новости, что полностью уверен в выводах экспертов по ситуации в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше. На вопрос о том, уверен ли Муле, что проведенное экспертами расследование было максимально полным, он ответил утвердительно.

"Понятно, что СМР защищает честь мундира. Было бы странно, если бы они не настаивали на правильном и методологически выдержанном расследовании. Мы видим не просто отклонения от стандартов, которые должны были применяться в данной ситуации, но видим в ряде случаев преднамеренное передергивание фактов. Это касается оценки характера инцидентов в Хан-Шейхуне", — сказал Рябков.

По его словам, "предложения, которые сформулировала российская сторона при подготовке своего проекта резолюции СБ ООН, предусматривают значительное изменение методологии работы СМР".

Инцидент с применением химического оружия в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. Миссия ОЗХО по установлению фактов (МУФ) 29 июня передала СМР доклад о том, что на месте был использован зарин. После этого СМР приступил к работе над установлением виновных в атаке. Доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету Безопасности ООН 26 октября. Эксперты СМР заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГИЛ ("Исламское государство", террористическая группировка, запрещена в РФ) несет ответственность за применение сернистого иприта".