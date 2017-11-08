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Война в Сирии
Война в Сирии

Рябков заявил о передергивании фактов в расследовании ОЗХО-ООН по химатакам

12:0508.11.2017
(обновлено: 12:29 08.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 октября 2017Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 октября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В докладе совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию химатак в Сирии налицо отклонение от стандартов и преднамеренное передергивание фактов, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Инспекторы ООН по химоружию в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Глава миссии ООН-ОЗХО призвал ускорить расследование химатак в Сирии
Глава совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) Эдмон Муле ранее заявил РИА Новости, что полностью уверен в выводах экспертов по ситуации в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше. На вопрос о том, уверен ли Муле, что проведенное экспертами расследование было максимально полным, он ответил утвердительно.

"Понятно, что СМР защищает честь мундира. Было бы странно, если бы они не настаивали на правильном и методологически выдержанном расследовании. Мы видим не просто отклонения от стандартов, которые должны были применяться в данной ситуации, но видим в ряде случаев преднамеренное передергивание фактов. Это касается оценки характера инцидентов в Хан-Шейхуне", — сказал Рябков.

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Фотохост БРИКС
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Москва выступает за продолжение работы миссии ОЗХО-ООН в САР, заявил Рябков
По его словам, "предложения, которые сформулировала российская сторона при подготовке своего проекта резолюции СБ ООН, предусматривают значительное изменение методологии работы СМР".

Инцидент с применением химического оружия в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. Миссия ОЗХО по установлению фактов (МУФ) 29 июня передала СМР доклад о том, что на месте был использован зарин. После этого СМР приступил к работе над установлением виновных в атаке. Доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету Безопасности ООН 26 октября. Эксперты СМР заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГИЛ ("Исламское государство", террористическая группировка, запрещена в РФ) несет ответственность за применение сернистого иприта".

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