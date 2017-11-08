В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Согласно сообщению, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и ИГ*.
В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведены две гуманитарные акции, выдано 3,5 тонны продовольствия.
Уточняется, что медицинская помощь в течение суток оказана 153 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась 63506 жителям.
Добавляется, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
*Террористическая организация, запрещенная в России.