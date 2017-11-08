В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 5 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – три, Хомс – одно, Латакия – одно. Турецкой частью представительства зафиксировано 3 нарушения в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и ИГ*.

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведены две гуманитарные акции, выдано 3,5 тонны продовольствия.

Уточняется, что медицинская помощь в течение суток оказана 153 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась 63506 жителям.

В течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Киз-Хиль провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до — 2265.

Добавляется, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

*Террористическая организация, запрещенная в России.