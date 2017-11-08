Грош цена: Пушков прокомментировал доклад о химатаке в Хан-Шейхуне

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал доклад совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).
В российском постпредстве при ООН посчитали доклад любительским.
"Буш-Блэр были "уверены" в наличии ОМУ (оружии массового уничтожения — прим. ред.) у Ирака; Клэппер и Ко "уверены" в российском вмешательстве (в президентские выборы в США — прим. ред.); глава ОЗХО "уверен" в вине Дамаска. Грош этому цена", — заявил Пушков.
*террористическая группировка, запрещенная в России