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Война в Сирии
Война в Сирии

Госдеп съязвил из-за желания Сирии присоединиться к соглашению по климату

01:2008.11.2017
(обновлено: 01:22 08.11.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкФлаг Сирии в Дамаске. Архивное фотоФлаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт язвительно ответила на вопрос о том, что в вопросе сохранения климата США станут страной-изгоем, так как даже Сирия намерена присоединиться к Парижскому соглашению.

Загрязнение воздуха. Архивное фото
© Fotolia / Николай Григорьев
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О том, что Сирия намерена стать последней страной, которая присоединится к Парижскому соглашению по климату, со ссылкой на представителей САР во вторник сообщило издание Spiegel. Таким образом, США после запланированного выхода из Парижского соглашения останутся единственным государством, которое не будет выполнять его условия.

"Сирии нужно сначала озаботиться тем, чтобы не травить газом свой собственный народ", — ответила Науэрт на брифинге на вопрос журналиста, не пугает ли ее тот факт, что США станут единственной страной вне соглашения.

При этом Науэрт не увидела ничего особенного в том, что США все-таки будут представлены на 23-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-23), которая проходит в Бонне.

"И на этой конференции вы будете говорить про уголь (при сжигании которого выделяется больше всего углекислого газа)"? – продолжил журналист.

"Хотите вы этого или нет, но это реальность: уголь — это 40% американской энергетики, он согревает наши дома" — парировала Науэрт.

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© РИА Новости / Максим Блинов
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Путин заявил о поддержке всех решений Парижского соглашения по климату
"А еще он согревает нашу планету", — ответил представитель СМИ.

Науэрт предложила закончить дискуссию, отметив, что США будут рады заключить сделку по климату, которая будет выгодна для американской промышленности.

В начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из соглашения, поскольку данное соглашение, подписанное его предшественником, перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение положений документа может обернуться потерей 2,7 миллиона рабочих мест в стране к 2025 году.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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