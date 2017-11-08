Госдеп съязвил из-за желания Сирии присоединиться к соглашению по климату

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт язвительно ответила на вопрос о том, что в вопросе сохранения климата США станут страной-изгоем, так как даже Сирия намерена присоединиться к Парижскому соглашению.
"Сирии нужно сначала озаботиться тем, чтобы не травить газом свой собственный народ", — ответила Науэрт на брифинге на вопрос журналиста, не пугает ли ее тот факт, что США станут единственной страной вне соглашения.
При этом Науэрт не увидела ничего особенного в том, что США все-таки будут представлены на 23-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-23), которая проходит в Бонне.
"И на этой конференции вы будете говорить про уголь (при сжигании которого выделяется больше всего углекислого газа)"? – продолжил журналист.
"Хотите вы этого или нет, но это реальность: уголь — это 40% американской энергетики, он согревает наши дома" — парировала Науэрт.
Науэрт предложила закончить дискуссию, отметив, что США будут рады заключить сделку по климату, которая будет выгодна для американской промышленности.
В начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из соглашения, поскольку данное соглашение, подписанное его предшественником, перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение положений документа может обернуться потерей 2,7 миллиона рабочих мест в стране к 2025 году.
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