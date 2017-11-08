ЕС поддержал работу миссии по расследованию химатак в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз полностью поддерживает работу миссии ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии и призывает Совет Безопасности ООН продлить ее мандат, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в связи с официальной презентацией доклада об использовании химоружия.

"ЕС полностью поддерживает работу Совместного механизма ООН – ОЗХО по расследованию. Их профессионализм и независимость сохраняются в высшей степени и (заслуживают) доверия. СМР должен продолжить свою ценную работу. Поэтому мы призываем Совет Безопасности ООН сохранить полномочия СМР по проведению расследований", — заявила Могерини.

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