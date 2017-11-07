Дамаск считает присутствие турецких сил на севере Сирии агрессией

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото

БЕЙРУТ, 7 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Присутствие турецкой армии на севере Сирии является агрессией, и реакция Дамаска будет соответствующей в свое время, сообщила журналистам советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

"Мы считаем присутствие турецких сил на территории Сирии нелегитимным… мы будем с ними действовать соответственно в нужное время",- сказала Шаабан.

Советник отметила, что действия Турции на севере САР выходят за рамки достигнутых в Астане договоренностей.

Шаабан также добавила, что международная коалиция во главе с США, нарушая резолюции ООН, уничтожила город Ракка полностью, "при полном молчании международных СМИ".

По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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