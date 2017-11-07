В Восточной Гуте остаются под осадой около 400 тысяч человек, заявили в ООН

ООН, 7 ноя — РИА Новости. Около 400 тысяч человек находятся под осадой в сирийской Восточной Гуте, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Около 400 тысяч мирных жителей остаются в осажденном районе, где они сталкиваются с резко ухудшающейся гуманитарной ситуацией и ситуацией в области безопасности", — сказал Дюжаррик на брифинге во вторник.

В конце октября сообщалось, что российские военные обеспечили доставку гуманитарной помощи от ООН и Сирийского арабского Красного полумесяца в пригород Дамаска Восточная Гута.

Восточная Гута не контролируется правительством Сирии, здесь находятся несколько группировок вооруженной оппозиции. В этом районе действует режим прекращения огня. В Восточную Гуту стабильно доставляется гуманитарная помощь от России, правительства Сирии и ООН. Офицеры российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) ведут переговоры по доставке грузов, безопасность прохождения конвоев обеспечивает российская военная полиция.

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