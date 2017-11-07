Богданов и де Мистура обсудили политическое урегулирование в Сирии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов во вторник обсудил со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой политическое урегулирование в Сирии, заявили в МИД РФ.

"В ходе беседы были обсуждены конкретные вопросы дальнейшего продвижения политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН", — говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора.

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