МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Концерн "Калашников" не располагает информацией о якобы налаженной через мессенджер Telegram продаже оружия в Сирии, в том числе автоматов АК-103 и АК-104, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель компании.

"Экспорт оружия в РФ возможен только через Рособоронэкспорт. Нам ничего не известно о продаже оружия через какие-либо другие каналы", — сказал собеседник агентства.

Ранее в журнале Foreign Policy была опубликована статья, согласно которой вооружение, поставлявшиеся оппозиции в Сирии, продавалось в каналах мессенджера Telegram.

По данным журнала, черные рынки в мессенджере использовали более пяти тысяч пользователей. Продавцы и покупатели в основном находились на северо-западе сирийской провинции Идлиб, где, в том числе, располагаются силы оппозиции. В мессенджере продавались вооружения из США, Сербии, Китая, Турции и других стран.

Кроме того на данных каналах, предлагались автоматы АК-103 и АК104 производства российского концерна "Калашников".

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