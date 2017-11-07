Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом ситуацию в Сирии, а также вопросы сотрудничества на Каспии, говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия на международной арене в свете итогов рабочего визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран 1 ноября с.г. В частности, министры обменялись мнениями о положении дел в сирийском урегулировании, а также о задачах сотрудничества на Каспии", — говорится распространенном во вторник сообщении.

Особое внимание было уделено графику предстоящих контактов на различных уровнях, добавили в министерстве.

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