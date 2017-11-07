Источник назвал возможную дату проведения конгресса нацдиалога Сирии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии может пройти в начале декабря, заявил во вторник РИА Новости источник в сирийской оппозиции.
"По моим данным, конгресс состоится в начале декабря, эта дата связана с организационными вопросами", — заявил РИА Новости источник в оппозиции, поддерживающий контакты с российской стороной, организовывающей конгресс.
Согласно документу, предоставленному ранее РИА Новости источником в оппозиции, на конгрессе планируется обсудить возможность разработки новой конституции и проведение выборов в стране.
МИД РФ на прошлой неделе опубликовал список из 33 приглашенных организаций. Поддерживаемый Саудовской Аравией Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции и некоторые другие политические силы заявили об отказе от участия в конгрессе.
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