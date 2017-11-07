Как освобождали Дейр-эз-Зор: перехваты переговоров и тактика "ингимаси"

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 7 ноя — РИА Новости. Ситуация в Дейр-эз-Зоре не сильно отличается от других освобожденных сирийских городов: за время боев уничтожено от 80 до 90% жилых домов.
Сирийский Генштаб 3 ноября заявил об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора — стратегически важного пункта, который расположен на пересечении путей, связывающих восточную часть Сирии с центральной и северной.
Смертники-"ингимаси"
По словам собеседника РИА Новости, бригадного генерала, террористы широко использовали тактику применения боевиков-"ингимаси" — штурмовиков, которые внезапно атаковали армию и приводили в действие взрывные устройства, если им грозила опасность.
"Небольшие группы ингимаси врываются в середине боя. Если у них получается захватить контроль над территорией, то за ними следуют уже группировки побольше. На большей части убитых боевиков — пояса смертников", — рассказал генерал.
Он добавил, что армии удалось перехватить радиопереговоры боевиков, на которых, кроме арабской речи, слышны разговоры на иностранных языках, а также на диалектах Ирака, Туниса и Саудовской Аравии.
По словам генерала, боевики практически ежедневно совершали нападения с использованием заминированных автомобилей и ингимаси, но армии удавалось их отбить, несмотря на осаду и проблемы с поставками продуктов и снаряжения.
Сразу после разблокирования дороги, ведущей к городу, террористы попытались вывезти иностранных главарей, а также оставшихся в живых местных боевиков. "Мы ликвидировали большую их часть", — заявил генерал.
Боевиков призывают сдаться
Сейчас армия с нескольких фронтов продвигается к городу Абу-Кемаль. Перестрелки и взрывы снарядов все еще слышны в окрестностях Дейр-эз-Зора. По словам генерала, на другом берегу Евфрата все еще осталось несколько очагов напряженности.
"Мы дали им (боевикам. — Прим. ред.) время на капитуляцию, несколько уже сдались. Но какое-то число боевиков все еще скрываются, операция продолжается. Мы положим конец ИГ* в Дейр-эз-Зоре и его окрестностях", — яростно говорит генерал. Призывы сдаться звучат из усилителей.
Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, борьба с терроризмом в Сирии "подходит к завершающему рубежу". По данным Минобороны, под контролем ИГ* остается не более пяти процентов сирийской территории.
* Террористическая организации, запрещенный в России.
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