Как освобождали Дейр-эз-Зор: перехваты переговоров и тактика "ингимаси"

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 7 ноя — РИА Новости. Ситуация в Дейр-эз-Зоре не сильно отличается от других освобожденных сирийских городов: за время боев уничтожено от 80 до 90% жилых домов.

В течение нескольких лет на улицах шли жестокие сражения между различными группировками, начиная от Свободной сирийской армии (ССА) и заканчивая "Джебхат ан-Нусрой"* и "Исламским государством"* (ИГ).

Сирийский Генштаб 3 ноября заявил об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора — стратегически важного пункта, который расположен на пересечении путей, связывающих восточную часть Сирии с центральной и северной.

Смертники-"ингимаси"

По словам собеседника РИА Новости, бригадного генерала, террористы широко использовали тактику применения боевиков-"ингимаси" — штурмовиков, которые внезапно атаковали армию и приводили в действие взрывные устройства, если им грозила опасность.

"Небольшие группы ингимаси врываются в середине боя. Если у них получается захватить контроль над территорией, то за ними следуют уже группировки побольше. На большей части убитых боевиков — пояса смертников", — рассказал генерал.

Он добавил, что армии удалось перехватить радиопереговоры боевиков, на которых, кроме арабской речи, слышны разговоры на иностранных языках, а также на диалектах Ирака, Туниса и Саудовской Аравии.

По словам генерала, боевики практически ежедневно совершали нападения с использованием заминированных автомобилей и ингимаси, но армии удавалось их отбить, несмотря на осаду и проблемы с поставками продуктов и снаряжения.

"В течение трех лет осады мы воевали на двух фронтах: первый — чтобы прорвать осаду города, второй — против боевиков ИГ*. Нам удалось за несколько дней при огневой поддержке и с помощью авиаударов наших союзников нанести удар по ИГ*, считавшим себя несокрушимыми. Сейчас мы преследуем тех, кто сбежал на другой берег Евфрата", — рассказывает собеседник агентства.

Сразу после разблокирования дороги, ведущей к городу, террористы попытались вывезти иностранных главарей, а также оставшихся в живых местных боевиков. "Мы ликвидировали большую их часть", — заявил генерал.

Боевиков призывают сдаться

Сейчас армия с нескольких фронтов продвигается к городу Абу-Кемаль. Перестрелки и взрывы снарядов все еще слышны в окрестностях Дейр-эз-Зора. По словам генерала, на другом берегу Евфрата все еще осталось несколько очагов напряженности.

"Мы дали им (боевикам. — Прим. ред.) время на капитуляцию, несколько уже сдались. Но какое-то число боевиков все еще скрываются, операция продолжается. Мы положим конец ИГ* в Дейр-эз-Зоре и его окрестностях", — яростно говорит генерал. Призывы сдаться звучат из усилителей.

Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора в начале сентября, а затем перешла в наступление на восточных окраинах города. Военным удалось выбить террористов со стратегических высот на юго-западе, выйти к западному берегу реки Евфрат и форсировать ее. В последние месяцы правительственные силы вели зачистку городских кварталов.

Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, борьба с терроризмом в Сирии "подходит к завершающему рубежу". По данным Минобороны, под контролем ИГ* остается не более пяти процентов сирийской территории.

* Террористическая организации, запрещенный в России.

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