В Генштабе рассказали о роли российских военных советников в борьбе с ИГ*

Российские военнослужащие в Координационном центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии на авиабазе Хмеймим. Архивное фото

Российские военнослужащие в Координационном центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии на авиабазе Хмеймим. Архивное фото

МОСКВА. 7 ноя — РИА Новости. Российские военные советники в Сирии сформировали добровольческий корпус, который вносит решающие усилия в разгром ИГ*, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на коллегии Минобороны во вторник.

"Во многом достигнутые успехи правительственных войск Сирии стали возможны благодаря нашим офицерам, которые действовали в качестве военных советников. Их усилиями был сформирован и подготовлен Пятый добровольческий штурмовой корпус, который совместно с формированиями народного ополчения генерала Хасана Сухела сыграл решающую роль в разгроме отрядов ИГИЛ*", — сказал Герасимов.

Он отметил, что важнейшие задачи во всех основных сражениях за прошедшие два года выполняли отряды под руководством бригадного генерала Хасана Сухела, начиная с освобождения аэродрома Квайрес, затем — города Пальмира, Алеппо, Хама, Дейр-эз-Зор, Меядин, долина реки Евфрат. Их подразделения воевали при поддержке российской авиации и других средств огневого поражения.

"В настоящее время главные силы ИГИЛ* разбиты, осталось совсем немного до их окончательного разгрома. Осуществляется переход к политическому урегулированию обстановки в Сирии", — сказал Герасимов.

Он напомнил, что в этой работе участвуют российские офицеры Центра примирения враждующих сторон. В Сирии созданы зоны деэскалации и деконфликтации, на границах которых несут службу подразделения российской военной полиции. "Многие местные жители видят в них основного гаранта соблюдения режима прекращения огня и войны в целом. Сегодня созданы все необходимые условия для политического разрешения конфликта. В этой связи важное значение будет иметь предстоящий сирийский Конгресс национального диалога", — сказал начальник Генштаба.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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