В Генштабе рассказали о роли российских военных советников в борьбе с ИГ*

МОСКВА. 7 ноя — РИА Новости. Российские военные советники в Сирии сформировали добровольческий корпус, который вносит решающие усилия в разгром ИГ*, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на коллегии Минобороны во вторник.
Он отметил, что важнейшие задачи во всех основных сражениях за прошедшие два года выполняли отряды под руководством бригадного генерала Хасана Сухела, начиная с освобождения аэродрома Квайрес, затем — города Пальмира, Алеппо, Хама, Дейр-эз-Зор, Меядин, долина реки Евфрат. Их подразделения воевали при поддержке российской авиации и других средств огневого поражения.
Он напомнил, что в этой работе участвуют российские офицеры Центра примирения враждующих сторон. В Сирии созданы зоны деэскалации и деконфликтации, на границах которых несут службу подразделения российской военной полиции. "Многие местные жители видят в них основного гаранта соблюдения режима прекращения огня и войны в целом. Сегодня созданы все необходимые условия для политического разрешения конфликта. В этой связи важное значение будет иметь предстоящий сирийский Конгресс национального диалога", — сказал начальник Генштаба.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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