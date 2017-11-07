Все командующие войсками приобрели опыт в Сирии, заявил Герасимов

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 7 сентября 2017

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 7 сентября 2017

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Все командующие войсками военных округов российской армии приобрели боевой опыт в Сирии, заявил во вторник на заседании коллегии Минобороны РФ начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Боевой опыт приобрели многие офицеры Вооруженных сил. Через группировку войск со своими коллективами штабов прошли все командующие войсками военных округов, общевойсковыми армиями и армиями ВВС и ПВО, почти все командиры дивизий и более половины командиров общевойсковых бригад и полков", — сказал он.

Герасимов отметил, что командиры получили боевую практику в управлении войсками, организации межвидового взаимодействия, а также комплексном применении средств разведки, управления и огневого поражения. "Практически весь летный состав оперативно-тактической и армейской авиации приобрел опыт ведения боевых действий. Многие из них показали себя настоящими воздушными асами", — сказал начальник Генштаба.

По его словам, также навыки боевой работы получили экипажи надводных кораблей и подводных лодок — носителей высокоточного оружия. "Боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам впервые в отечественной истории решались самолетами из состава корабельной авианесущей группы Северного флота. Для этого было произведено переоборудование палубных истребителей МиГ-29К и Су-33 новым прицельно-навигационным комплексом, обеспечивающим прицельное бомбометание по наземным целям", — сказал Герасимов.

Он напомнил, что палубные летчики выполнили 420 боевых вылетов (из них 117 ночью). Боевой опыт получили 229 человек из числа летного и инженерно-технического состава.