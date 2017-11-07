ВКС и коалиция во главе с США наладили каналы связи по Сирии, заявил Лавров

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ и международная коалиция, возглавляемая США, наладили каналы связи по Сирии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.
США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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