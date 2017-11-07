Лавров рассказал о согласовании конгресса нацдиалога Сирии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура находится в контакте с российскими властями по вопросу проведения конгресса национального диалога Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Надеемся, что созыв конгресса и работа, которая сейчас началась, будет способствовать и активизации ООН. Стаффан де Мистура, специальный представитель генсека ООН по Сирии, находится в тесном контакте с нами. Он посвящен в ту работу, которую мы проводим по подготовке этого мероприятия. Как, собственно, посвящены в это и наши партнеры в Европе, в США и, что немаловажно, в регионе", — сказал Лавров.

"Всем мы рассказываем о том, какие шаги предпринимаются, какова реакция на наши приглашения, и мы обсуждаем и со странами Залива, с другими арабскими странами — с Турцией, с Ираном — те вопросы, которые необходимо подготовить специально для того, чтобы конгресс был результативным, чтобы помог продвинуться по пути активизации конституционной реформы и подготовки новых выборов", — добавил он.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, должен пройти в Сочи 18 ноября. МИД России уже опубликовал список из 33 приглашенных организаций. Как заявил ранее глава ведомства Лавров, конгресс нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса.