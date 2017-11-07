Шойгу оценил эффективность российской военной техники в Сирии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Авиатехника и высокоточное оружие большой дальности показали высокую эффективность в ходе боевых действий в Сирии, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

"Отмечу, что новое вооружение показало высокую эффективность и надёжность в ходе боевых действий в Сирии. В первую очередь это относится к авиационной технике и высокоточному оружию большой дальности", — сказал министр.

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