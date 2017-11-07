В Минобороны сообщили о состоянии здоровья пострадавших в Сирии журналистов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Состояние пострадавших в Сирии российских журналистов и военнослужащих стабильное, их жизни ничего не угрожает, сообщает Минобороны России.
Сообщается, что журналисты и российские военнослужащие направлены в один из центральных военных клинических госпиталей военного ведомства для проведения углубленного обследования и оказания высококвалифицированной медицинской помощи.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что четверо журналистов телеканалов НТВ и "Звезда" и пятеро военнослужащих были ранены в Сирии при взрыве фугаса в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор, их жизни вне опасности. Все пострадавшие оперативно эвакуированы на российскую авиабазу "Хмеймим", где им оказана необходимая медицинская помощь.
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