В Минобороны сообщили о состоянии здоровья пострадавших в Сирии журналистов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Состояние пострадавших в Сирии российских журналистов и военнослужащих стабильное, их жизни ничего не угрожает, сообщает Минобороны России.

"По докладам военных медиков, сопровождавших в полете журналистов и российских военнослужащих, состояние всех пострадавших 6 ноября от взрыва управляемого фугаса в городе Дейр-эз-Зор стабильное. Корреспонденты и российские военнослужащие Международного противоминного центра находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Сообщается, что журналисты и российские военнослужащие направлены в один из центральных военных клинических госпиталей военного ведомства для проведения углубленного обследования и оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что четверо журналистов телеканалов НТВ и "Звезда" и пятеро военнослужащих были ранены в Сирии при взрыве фугаса в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор, их жизни вне опасности. Все пострадавшие оперативно эвакуированы на российскую авиабазу "Хмеймим", где им оказана необходимая медицинская помощь.

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