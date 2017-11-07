В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки девять нарушений режима прекращения огня, турецкие — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 9 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 7, Хомс – 1, Дамаск – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 2 нарушения в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*.

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Всего проведено 1670 гуманитарных акций, общий вес груза – 2280,6 тонны.

Уточняется, что медицинская помощь в течение суток оказана 93 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась 63353 жителям. По линии ООН проведен гуманитарный конвой в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Деръа, местному населению доставлены продовольствие и медикаменты, общий вес груза — 117 тонны.

В течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2264.

Добавляется, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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