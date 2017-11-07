Захарова пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим в Сирии журналистам

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала скорейшего выздоровления журналистам телеканалов НТВ и "Звезда", а также российским военным, пострадавшим во время взрыва в Сирии.

"Скорейшего выздоровления российским военнослужащим, а также сотрудникам НТВ Илье Ушенину и Тимуру Воронову, сотрудникам телеканала "Звезда" Константину Худолееву и Дмитрию Стародубскому!", — написала Захарова на своей странице в Facebook

Ранее сообщалось, что четверо журналистов телеканалов НТВ и "Звезда" и пятеро военнослужащих были ранены в Сирии при взрыве фугаса в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор, их жизни вне опасности. Все пострадавшие оперативно эвакуированы на российскую авиабазу "Хмеймим", где им оказана необходимая медицинская помощь.