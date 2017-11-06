США не обеспечили доступ ООН в Эр-Рукбан, заявили в Центре по примирению

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Командование группировки ВС США не обеспечило доступ представителям ООН и международных гуманитарных организаций в сирийский лагерь Эр-Рукбан, гуманитарная ситуация в котором резко ухудшается, сообщает в понедельник российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

Согласно сообщению, в Дамаске прошло очередное заседание трехсторонней целевой гуманитарной рабочей группы, в которой приняли участие представители России, ООН и Сирии.

"В ходе заседания трёхсторонней целевой гуманитарной рабочей группы отмечено, что с наступающим сезоном дождей резко ухудшается гуманитарная ситуация в лагере беженцев Эр-Рукбан (населённый пункт Эт-Танф, провинция Хомс), находящийся внутри зоны, контролируемой группировкой вооруженных сил США. До настоящего времени доступ представителей ООН и других международных гуманитарных организаций с территории Сирии в лагерь Эр-Рукбан командованием группировки вооружённых сил США в Эт-Танфе не обеспечен", — говорится в сообщении.

"Ещё раз напоминаем, что в соответствии с пунктом два Меморандума, подписанного четвёртого мая 2017 года в Астане, все участники договора должны обеспечивать быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ", — подчеркивает Центр примирения.

Рабочая группа также подвела итоги гуманитарной работы в октябре и наметила пути решения проблем по доставке гумпомощи в провинции Ракка, Хасеке и район Телль-Рефъат провинции Алеппо.

"В октябре проведено 24 гуманитарных конвоя ООН, Сирийского арабского Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста, в том числе 6 совместных конвоев ООН и сирийского арабского Красного Полумесяца, 9 совместных конвоев ООН и сирийского арабского Красного Полумесяца, 9 трансграничных конвоев ООН", — такие данные приводит Центр.

Гуманитарная помощь также была доставлена жителям провинций Риф Дамаск, Дераа, Дейр-эз-Зор, Ракка, Хасеке, Хомс, Эс-Сувейда. Это позволило улучшить гуманитарную обстановку в зонах деэскалации Хомс, Восточная Гута и Южных районов.

Центр отмечает, что продолжается работа по организации возвращения беженцев. За сутки в свои дома в провинции Алеппо возвратились 16 человек.

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