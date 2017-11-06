В Минобороны назвали шаги, необходимые для победы над террористами в Сирии

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В борьбе с террористами в Сирии осталось лишь завершить наступление на юго-востоке страны, участь боевиков предрешена, считает замглавы Минобороны России Александр Фомин.

"Полагаю, ни у кого не вызывает сомнения, что существенная роль в успехах в борьбе с террористами принадлежит ВКС России, осуществляющим поддержку сухопутных войск Сирии. Сегодня остается лишь завершить наступление на юго-востоке Сирии вдоль реки Евфрат. Здесь сейчас идут активные действия. Террористы еще сопротивляются, но их участь предрешена", — сказал Фомин в интервью изданию "Газета.ру".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По оценке заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.

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