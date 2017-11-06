В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.
В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведены две гуманитарные акции. В населенном пункте Забедани провинции Дамаск мирному населению доставлено продовольствие общим весом 1,7 тонн. В городе Алеппо бригадой врачей МОСН оказана медицинская помощь 48 пациентам в государственной больнице "Аль Рази". В течение суток оказана медицинская помощь – 121 местному жителю.
Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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