Российские военные доставили гумпомощь в голодающую сирийскую деревню

ЛАТАКИЯ (Сирия), 6 ноя — РИА Новости. Российские военные доставили гуманитарную помощь в деревню Джуб Мади в сирийской провинции Алеппо.

Как сообщили российские военные, местные власти попросили помощи, потому что поселок находится в бедственном положении.

"В этой деревне, как вы видите, гуманитарная катастрофа налицо. Люди нуждаются как в продуктах питания, так и в оказании медицинской помощи", — сказал журналистам представитель российского Центра примирения враждующих сторон Владимир Захаров.

Жителям деревни раздали продуктовые наборы. Кроме того, здесь развернули медицинский пункт, нуждающимся выдали медикаменты. По словам медсестры Елены Ивановой, наибольшим спросом пользуются детские противовирусные препараты, антибиотики.

"В основном болеют дети, поэтому мы привозим большой ассортимент детских лекарств", — пояснила она.

В Джуб Мади живут десятки беженцев из других сирийских населенных пунктов. Один из них Джамаль Шариф рассказал журналистам, что раньше жил в Ракке, которая несколько лет считалась неофициальной столицей террористической группировки "Исламское государство"*.

"Мы все время пытались убежать, но удалось лишь месяц назад. У меня жена, три дочери, я не мог бросить их, а всем вместе уйти от боевиков очень сложно. Это счастливый случай, что мы все живы, выбрались из окружения и, наконец, находимся в безопасности", — сказал он.

По словам Шарифа, в Ракке у него были дом и обувной магазин, но их разрушили артиллерия боевиков и авиаудары возглавляемой США коалиции. В Джуб Мади его приютили родственники жены.

Подавляющую часть населения поселка составляют женщины, дети и старики. Из мужчин кто-то погиб на войне, кто-то воюет сейчас, а многие уехали на заработки в соседние страны.

"Жить очень тяжело, все очень дорого. Мой муж уехал в Ливан, работает на стройке, чтобы нас прокормить. Иногда присылает деньги, но без него нам очень трудно", — сказала журналистам местная жительница Зарифа Адлеби.

Другая жительница поселка Рахима Атаи сообщила, что ее семья в основном питается кашей из дробленой пшеницы. "У нас все село голодает, ничего больше нет. Вода только, но очень грязная", — сказала она.

В местной школе не хватает необходимых для нормального учебного процесса ручек, тетрадей, карандашей, альбомов и красок. Российские военные сообщили, что в будущем привезут в это село канцелярские принадлежности.

* Запрещенная в России террористическая организация

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