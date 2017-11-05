ЛАТАКИЯ (Сирия), 5 ноя — РИА Новости. Встреча российских соотечественников прошла в Дамаске в День народного единства; в мероприятии, организованном посольством РФ, приняли участие представители русских диаспор из крупных городов Сирии и Ливана.
"Все, кто сегодня выступает, живут в ожидании и говорят о том, что война заканчивается, нужно возвращаться к мирной жизни и нужно заполнять тот вакуум, который образовался во время этого вооруженного конфликта", — сказал он.
По его словам, в этом году 450 молодых граждан Сирии отправились учиться в российские институты. "Эту образовательную программу не сворачивали все пять лет сирийского кризиса. Война заканчивается — меняются акценты. Если раньше русскоязычная община Сирии думала, как выжить, сейчас — как восстанавливать страну и развиваться. В любом случае — Россия поможет", — подчеркнул он.
"Сегодня, когда России выпали новые испытания, когда она вновь на передовых рубежах борьбы за справедливость и добро, когда ее граждане дают решительный отпор попыткам обесценить человеческую жизнь, отважно защищая свободу и независимость, особенно ценно знать, что вы, несмотря на трудности и препятствия, вместе с исторической родиной сердцем и делами", — зачитал приветствие глава Россотрудничества.
"Вы молодцы, вы выстояли в самые сложные для Сирии годы, сохранили здесь наше народное присутствие. Вы знали, что Сирия выстоит, и Россия ее не бросит", — отметил он.
Как рассказала председатель координационного совета российских соотечественников в Сирии Светлана Мироу, последние годы многие россияне выживали в САР "на энтузиазме".
При этом представитель русскоязычного сообщества города Алеппо Вита Хамуи сообщила, что в Сирии сейчас "очень много желающих учить русский язык, огромное количество молодежи".
"И мы сейчас, наше сообщество, будем открывать в Алеппо классы для изучения русского языка. Бесплатно", — заключила она.
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