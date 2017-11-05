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Война в Сирии
Война в Сирии

В Дамаске в День единства прошла встреча российских соотечественников

Сюжет:
День народного единства-2017 (33)
09:4205.11.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВид на Дамаск. Архивное фотоВид на Дамаск. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЛАТАКИЯ (Сирия), 5 ноя — РИА Новости. Встреча российских соотечественников прошла в Дамаске в День народного единства; в мероприятии, организованном посольством РФ, приняли участие представители русских диаспор из крупных городов Сирии и Ливана.

Военная полиция Вооружённых Сил Российской Федерации в провинции Алеппо, Сирия. Архивное фото
© РИА Новости
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На встречу из Москвы приехал врио руководителя Россотрудничества Алексей Фролов. В своем выступлении он заявил, что "жизнь в Сирии меняется, все чаще заявляет о себе".

"Все, кто сегодня выступает, живут в ожидании и говорят о том, что война заканчивается, нужно возвращаться к мирной жизни и нужно заполнять тот вакуум, который образовался во время этого вооруженного конфликта", — сказал он.

По его словам, в этом году 450 молодых граждан Сирии отправились учиться в российские институты. "Эту образовательную программу не сворачивали все пять лет сирийского кризиса. Война заканчивается — меняются акценты. Если раньше русскоязычная община Сирии думала, как выжить, сейчас — как восстанавливать страну и развиваться. В любом случае — Россия поможет", — подчеркнул он.

Ирина Ассаф и ее муж Ибрагим. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Фролов также зачитал приветствие от российского МИД, в котором было отмечено, что "Россия продолжит сотрудничество с соотечественниками в Сирии для укрепления российско-сирийской дружбы и установления прочного мира в арабской республике".

"Сегодня, когда России выпали новые испытания, когда она вновь на передовых рубежах борьбы за справедливость и добро, когда ее граждане дают решительный отпор попыткам обесценить человеческую жизнь, отважно защищая свободу и независимость, особенно ценно знать, что вы, несмотря на трудности и препятствия, вместе с исторической родиной сердцем и делами", — зачитал приветствие глава Россотрудничества.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
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В свою очередь советник-посланник посольства РФ в Сирии Эльбрус Кутрашев заявил, что диаспора поколениями "поддерживает определенный ритм, силу, энергию в отношениях дружбы и сотрудничества между двумя странами".

"Вы молодцы, вы выстояли в самые сложные для Сирии годы, сохранили здесь наше народное присутствие. Вы знали, что Сирия выстоит, и Россия ее не бросит", — отметил он.

Как рассказала председатель координационного совета российских соотечественников в Сирии Светлана Мироу, последние годы многие россияне выживали в САР "на энтузиазме".

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"Но, тем не менее, мы стараемся сохранить для наших детей русский язык, русскую культуру. Это самое главнее для нас — чтобы они не забывали историческую родину мамы. У них и здесь родина, и родина там. И многие из наших детей — носители русского языка", — заявила Мироу.

При этом представитель русскоязычного сообщества города Алеппо Вита Хамуи сообщила, что в Сирии сейчас "очень много желающих учить русский язык, огромное количество молодежи".

"И мы сейчас, наше сообщество, будем открывать в Алеппо классы для изучения русского языка. Бесплатно", — заключила она.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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