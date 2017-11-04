ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент США не согласен с заявлениями РФ о том, что большое число сирийских беженцев не могут получить гуманитарную помощь из-за незаконно развернутой в Эт-Танфе американской военной базы.
"Эти заявления не являются правдой", — сказал РИА Новости в субботу представитель госдепартамента. По его словам, "в течение всего конфликта США предоставляли существенную финансовую и операционную помощь подразделениям ООН, действующим в лагере "Эр-Рукбан". Он также подчеркнул, что "США предупредили российских представителей о своей готовности оказать содействие в передвижении гуманитарной помощи, однако сирийский режим помешал этим усилиям".
Как сообщили в Российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии, очевидцы заявляют, что США развернули у сирийского Эр-Рукбана лагерь, куда съезжаются боевики. Подчеркивается, что американские советники формируют из них очередную "умеренную оппозицию" — "Национальную сирийскую армию", основой которой стали группировки "Джейш Асуад Аш-Шаркия" ("Восточные львы"), "Куват Шахид Ахмад Абду" и "Лива Шухада Аль-Карьятейн" (Бригада шахидов "Аль-Карьятейна").
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