Госдеп ответил на обвинения в том, что США мешают доставке гумпомощи в САР

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент США не согласен с заявлениями РФ о том, что большое число сирийских беженцев не могут получить гуманитарную помощь из-за незаконно развернутой в Эт-Танфе американской военной базы.

Ранее в Российском центре по примирению враждующих сторон в САР заявили, что США незаконно развернули военную базу в районе Эт-Танфа и запретили под угрозой уничтожения приближаться к ней ближе 55 километров, из-за чего десятки тысяч беженцев в расположенном рядом с базой палаточном лагере "Эр-Рукбан" оказались лишены возможности получения гуманитарной помощи. Эти действия, по оценке Центра по примирению, являются грубейшим нарушением гуманитарного права и могут быть расценены как военное преступление.

"Эти заявления не являются правдой", — сказал РИА Новости в субботу представитель госдепартамента. По его словам, "в течение всего конфликта США предоставляли существенную финансовую и операционную помощь подразделениям ООН, действующим в лагере "Эр-Рукбан". Он также подчеркнул, что "США предупредили российских представителей о своей готовности оказать содействие в передвижении гуманитарной помощи, однако сирийский режим помешал этим усилиям".

"Русские должны сконцентрироваться на оказании давления на сирийский режим, чтобы он позволял гуманитарным конвоям ООН доставлять помощь в лагерь", — сказал представитель госдепартамента.

Как сообщили в Российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии, очевидцы заявляют, что США развернули у сирийского Эр-Рукбана лагерь, куда съезжаются боевики. Подчеркивается, что американские советники формируют из них очередную "умеренную оппозицию" — "Национальную сирийскую армию", основой которой стали группировки "Джейш Асуад Аш-Шаркия" ("Восточные львы"), "Куват Шахид Ахмад Абду" и "Лива Шухада Аль-Карьятейн" (Бригада шахидов "Аль-Карьятейна").

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