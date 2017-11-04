Бойцы сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор. Архивное фото

Бойцы сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор. Архивное фото

ДАМАСК, 4 ноя — РИА Новости. Победа над группировкой "Исламское государство*" в Дейр-эз-Зоре дает сирийскому правительству лучшие условия на переговорах и подтверждает серьезность намерений Дамаска освободить всю территорию страны, заявил РИА Новости сирийский эксперт по военным и стратегическим вопросам Омар Марабуни.

Генштаб Сирии объявил об окончательном освобождении города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии в пятницу.

"Это событие позволяет сирийскому государству улучшить условия переговоров на международных аренах, и это стало заметно по изменению позиций многих стран, особенно в признании вопроса сохранения Башара Асада на посту или его отставки внутренним делом, которое будет решать сирийский народ", — заявил Марабуни.

Он отметил, что победа наносит удар по попыткам расколоть Сирию и подтверждает возможность "доверять сирийскому государству в его суверенном решении освободить каждый дюйм сирийской земли".

По его словам, сирийская армия теперь переходит от периода обороны к периоду "полномасштабной атаки". Марабуни прогнозирует, что далее будут освобождены города в бассейне реки Евфрат, в том числе город Абу-Кемаль, а после этого борьба развернется за районы под контролем террористической группировки "Джебхат ан-Нусра*" и группировок оппозиции.

Вопрос с курдами на севере страны, по оценке эксперта, будет разрешен мирно.

"Завершение операций сирийской армии в том, что касается районов под контролем курдских сепаратистов, не будет конфронтационным, если диалог с ними не зайдет в тупик. И это можно считать маловероятным, учитывая то, с какой мудростью и опытом сейчас работает с этим вопросом сирийское государство", — отметил он.

*Запрещенные в России террористические организации

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