В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки девять нарушений режима прекращения огня, турецкие — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 9 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 5, Хама – 1, Хомс – 1, Эль-Кунейтра – 1, Деръа – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 4 нарушения в провинциях: Алеппо – 3, Дамаск – 1", — говорится в сообщении.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*.

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Всего проведено 1667 гуманитарных акций, общий вес груза – 2277 тонны. Отмечается, что медицинская помощь оказывалась 62972 жителям.

Уточняется, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2263.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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