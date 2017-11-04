В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки девять нарушений режима прекращения огня, турецкие — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.
Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*.
В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Всего проведено 1667 гуманитарных акций, общий вес груза – 2277 тонны. Отмечается, что медицинская помощь оказывалась 62972 жителям.
Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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