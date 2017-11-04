ВОЗ готова помочь беженцам в сирийском лагере "Эр-Рукбан"

ЖЕНЕВА, 4 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения готова предоставить необходимую помощь беженцам в лагере "Эр-Рукбан" на сирийско-иорданской границе, как только будет согласован доступ туда между РФ, США, Иорданией и ООН, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

По его словам, "доступ в район Рукбан остается вопросом, который обсуждается между Россией, США, Иорданией и ООН".

"Помощь в здравоохранении, включая быструю оценку нужд, поставки медикаментов для спасения жизней, выдвижение мобильных госпиталей, — все это может быть доставлено как часть гуманитарной помощи для "Эр-Рукбана", как только соглашение будет достигнуто между контролирующими сторонами по самому лучшему сценарию, предложенному ООН", — сказал он.

По его словам, в настоящее время в данном районе идет строительство второго лагеря "Рукбан II", в трех километрах от основного лагеря и в километре от иорданской границы. Этот лагерь примет у себя семьи бойцов, которые переехали из лагеря "Хадалат" в "Эр-Рукабан" в период с 31 августа по 4 сентября, в дополнение к порядка 3000 перемещённых лиц из Дейр-эз-Зора. Если отделение боевиков и их семей от гражданских лиц будет осуществлено, это даст возможность для доставки гуманитарной помощи для беженцев в этом районе.

В "Эр-Рукабане" наблюдается нехватка медикаментов, медицинских услуг, а также высокие цены на продовольствие, которое не могут позволить себе местные жители. Порядка 53 тысяч человек, проживающих к лагере, продолжают страдать от недостатка еды, воды и медицинского обслуживания.

Ранее в Российском центре по примирению враждующих сторон в САР заявили о том, что десятки тысяч сирийских беженцев лишены возможности получения гуманитарной помощи из-за США, незаконно развернувших в Эт-Танфе в Сирии военную базу с запретом под угрозой уничтожения приближаться к ней ближе 55 километров.

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