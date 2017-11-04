В ООН обеспокоены ситуацией в сирийском лагере беженцев "Эр-Рукбан"

ЖЕНЕВА, 4 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Гуманитарные агентства ООН обеспокоены тяжелой гуманитарной ситуацией в лагере для беженцев в "Эр-Рукбан" в сирийском Эт-Танфе, заявили РИА Новости в Управлении Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам, Международном комитете Красного Креста и Управлении ООН по делам беженцев.

В пятницу в Российском центре по примирению враждующих сторон в САР заявили о том, что десятки тысяч сирийских беженцев лишены возможности получения гуманитарной помощи из-за США, незаконно развернувших в Эт-Танфе в Сирии военную базу с запретом под угрозой уничтожения приближаться к ней ближе 55 километров.

"Порядка 50 тысяч сирийцев остаются в сложном положении в пустыне в Рукбане, на сирийско-иорданской границе. За последний год ООН распределяла среди этих людей продовольствие только дважды, и с последнего раза прошло четыре месяца", — заявил РИА Новости пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке.

По его словам, ситуация в лагере остается ужасной, а с приближением зимы она лишь ухудшится. Лерке отметил, что в настоящий момент "необходимо незамедлительно обеспечить доступ (в лагерь) для оказания спасительной помощи мирному населению". В УКГВ подчеркивают: "что бы ни случилось, обязанность международного сообщества предотвратить новую гуманитарную катастрофу в Сирии".

То, что ситуация в лагере "Эр-Рукбан" становится сложнее, подтвердила РИА Новости и пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста Йоланда Жакеме.

"МККК не присутствует в лагере с момента закрытия сирийско-иорданской границы в июне 2016 года. Но по нашей информации, ситуация для людей там становится очень тяжелой", — сказала она.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в последний раз направляло гуманитарную помощь в "Эр-Рукбан" в июне.

"С этого момента никакого распределения не было. На регулярную доставку в район Рукбан повлияли различные факторы, в том числе ситуация с безопасностью и сложные погодные условия" — сообщила РИА Новости представитель офиса УВКБ ООН в Иордании Ольга Саррадо Мюр.

По ее словам, ООН "готова незамедлительно предоставить дополнительную гуманитарную помощь, в которой нуждаются жители этого района".

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