Российские военные провели гуманитарную акцию в деревне в провинции Алеппо

ЛАТАКИЯ (Сирия), 4 ноя – РИА Новости. Российские военные провели гуманитарную акцию в деревне Лялят Мохаммад в сирийской провинции Алеппо.

Несколько лет назад большинство местных жителей были вынуждены покинуть деревню, когда сюда пришли террористы, и прятаться в лагерях беженцев. Сейчас многие возвращаются в свои дома. В этом поселке российские военные оказали нуждающимся медицинскую помощь.

"Медицины здесь в селах нет, она попросту разбита. Помощь оказывает гуманитарная миссия – тем, у кого есть возможность в город выехать. А тем, у кого нет, помогаем мы, приезжая сюда", — сообщил журналистам начальник госпитального отделения Андрей Парчайкин.

По его словам, здесь военные медики осмотрели более 200 пациентов, в том числе 130 детей. Нуждающимся выдают лекарства, а тем, у кого обнаруживаются серьезные проблемы со здоровьем, советуют ехать в стационар в город Алеппо.

Местный житель Хассан ат-Турки, в семье которого восемь детей, рассказал журналистам, что некоторое время назад он и его родственники были вынуждены бежать из родного села.

"Террористы к нам очень плохо относились, людей мучили, убивали… Мой брат и его жена погибли, подорвавшись на мине. Они просто ехали по дороге. Оставаться здесь было очень опасно, и мы бежали", — пояснил он.

Он отметил, что его семья почти десять месяцев прожила в лагере для беженцев.

"Сейчас мы очень рады, что у нас появилась возможность вернуться в свой дом", — сказал ат-Турки. Он объясняет, что даже без возможности иметь нормальное медобслуживание он счастлив, что в его родном селе царит мир.

В деревне начался ремонт домов, разрушенных войной. Местный строитель Махмуд Хуссейн рассказал журналистам, что получил первый заказ после возвращения в родной поселок.

"Очень приятно, что люди вновь обживаются в родном селе. Ну и для меня это хоть и небольшой, но заработок. Мне обещали за работу заплатить 50 тысяч лир, это примерно 100 долларов. Сумма по нашим меркам очень большая, но ее надолго не хватит — у меня 10 детей", — говорит он.

Помимо оказания медицинской помощи, российские военные раздали местным жителям продуктовые наборы. В скором времени гуманитарный конвой намерен посетить соседние населенные пункты. А в Лялят Мохаммад власти обещают доставить строительные материалы.

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