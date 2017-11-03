В ООН заявили о 25 погибших при авиаударе в Дейр-Эз-Зоре в четверг

Танк сирийской армии во время операции против террористов в Дейр-эз-Зоре

Танк сирийской армии во время операции против террористов в Дейр-эз-Зоре

ООН, 3 ноя — РИА Новости. Более 25 человек погибли в четверг при авиаударе в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в пятницу.

"Гуманитарные коллеги серьезно обеспокоены тем, какое влияние на мирных жителей оказывают продолжающиеся бои в провинции Дейр-эз-Зор. Сообщалось, что вчера при авиаударе в городе Аль-Маядин и его окрестностях были убиты более 25 человек", — заявил Дюжаррик на брифинге.

По данным гуманитарных организаций, большинство погибших и пострадавших — женщины и дети.

В пятницу сирийская армия полностью освободила от террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) город Дейр-эз-Зор. В четверг вечером стало известно, что армия выбила террористов из трех районов в центре города. Были ликвидированы десятки боевиков, после чего под контроль правительственных войск перешел и центральный квартал Аль-Хамидия.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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