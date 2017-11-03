Франция выступила за продление мандата комиссии ОЗХО-ООН в Сирии

ПАРИЖ, 3 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон отмечает необходимость возобновления мандата совместной комиссии ОЗХО/ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
"Он подчеркнул важность возобновления в ближайшие недели мандата совместного механизма расследования ООН и ОЗХО", — сообщили в администрации Макрона.
По его словам, "этот механизм доказал свою эффективность".
"Постоянные члены СБ ООН должны положить конец использованию химоружия и сохранить режим нераспространения, постановка которого под вопрос чревата угрозой общей безопасности", — считает французский президент.
Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии ранее представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ использовали иприт. В постпредстве России при ООН назвали последний доклад совместной миссии любительским.