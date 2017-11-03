Израильские друзы попытались прорваться в Сирию, чтобы помочь соплеменникам

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя — РИА Новости. Израильские военные помешали представителям друзской общины страны прорваться в Сирию на помощь своим соплеменникам, сообщила пресс-служба израильской армии.

Узнав о наступлении боевиков на сирийскую деревню Хадар, населенную друзами, десятки представителей общины собрались у пограничных заграждений на Голанских высотах, снесли ворота, и через образовавшуюся брешь часть толпы устремилась на территорию сопредельного государства, отмечается в сообщении.

"Военные начали преследование друзских жителей и благополучно вернули их назад до того, как они пересекли линию "Альфа", — сказано в пресс-релизе.

Численность нарушителей армия оценила примерно в десять человек, участников митинга — в несколько десятков.

Ранее израильские военные пообещали защитить деревню Хадар от боевиков из чувства солидарности с друзами, десятки тысяч которых живут по обе стороны границы.

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