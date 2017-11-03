РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт рассказал, что ждет Сирию после освобождения Дейр-эз-Зора

16:5903.11.2017
(обновлено: 17:01 03.11.2017)
08450
© AFP 2017Сирийские военные в окрестностях Дейр-эз-Зора. Архивное фотоСирийские военные в окрестностях Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© AFP 2017

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Усилия Сирийской арабской армии после освобождения Дейр-эз-Зора будут сосредоточены на взятии Абу-Кемаля и последующем окончательном разгроме вооруженных формирований террористов ИГ*; далее сирийский конфликт перейдет в плоскость политических решений, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

Дети из семей беженцев близ зоны боевых действий. Архивное фото
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
Военное преступление: Минобороны рассказало о незаконной базе США в Сирии
Как сообщил РИА Новости ранее в пятницу сирийский военный источник, Сирийская арабская армия полностью освободила от ИГ* Дейр-эз-Зор, По словам собеседника агентства, саперы приступили к разминированию улиц и зданий — террористы установили в городе большое количество мин и самодельных взрывных устройств.

"Давно ожидаемое событие, но надо сказать, что ни командование 5-го корпуса (Сирийской арабской армии), ни руководство российской оперативной группы "Евфрат" не торопили войска с тем, чтобы избежать потерь мирного населения и личного состава — тех, кто непосредственно участвует в боях", — заявил РИА Новости Мураховский.

Танк сирийской армии во время операции против террористов в Дейр-эз-Зоре
© AFP 2017 / Stringer
Сирийская армия полностью освободила Дейр-эз-Зор
Он отметил, что "бои в городе — один из самых тяжелых вариантов, требующий и тактического мастерства, и индивидуальной выучки, и много чего еще".

"Тем не менее, в достаточно короткие сроки полное освобождение произошло. В несколько раз быстрее чем, например, SDF ("Сирийские демократические силы") брали Ракку. Теперь задача — развивать наступление далее на юг вдоль долины реки Евфрат. Город Меядин уже тоже освобожден, который южнее примерно в 40 километрах от Дейр-эз-Зора. Последний крупный населенный пункт, который остался на территории Сирии под контролем формирований ИГ*, — это Абу-Кемаль, расположенный практически на границе с Ираком", — сказал военный аналитик.

По его мнению, усилия будут сосредоточены именно на освобождении Абу-Кемаля.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Битва за Дейр-эз-Зор: сирийская армия освободила город от боевиков ИГ*

"Тем самым правительственные силы Сирии получают под контроль трассу в Ирак. Вторая дорога в Ирак сейчас перекрыта американцами, которые в Эт-Танфе создали свою базу. Она сидит как раз на дороге, которая идет в Ирак. И со стороны Ирака силы ополчения, прежде всего шиитского, тоже, надо понимать, ведут наступление в провинции Анвар. Их выход на границу с Сирией, уже с юга долины реки Евфрат, встреча двух группировок — сирийской и иракской — будет, по сути дела, означать разгром организованных военных формирований ИГ на территории Сирии", — считает Мураховский.

Военнослужащие во время мероприятий по разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор. 4 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Эксперт: взятие Дейр-эз-Зора – важный шаг к полному освобождению Сирии
По его мнению, затем сирийский конфликт перейдет в плоскость политических решений. "Дальше уже можно обсуждать, где зоны деэскалации, кто присоединился к процессу примирения из племен и населенных пунктов и так далее. Но речь будет идти уже не о военных операциях — об организации политического процесса", — заключил эксперт.

В четверг стало известно, что Сирийская арабская армия выбила международных террористов из трех районов в центре Дейр-эз-Зора. Были ликвидированы десятки боевиков, после чего под контроль правительственных войск перешел и центральный квартал Аль-Хамидия. Бои шли в районах Аль-Рашидия, Аль-Арди и в кварталах Аль-Бажн, Абу-Адед, где боевики еще оказывали сопротивление.

Главнокомандующий Военно-воздушными силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Бондарев рассказал, куда боевики будут отступать из Сирии с помощью США
В начале сентября сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора и практически сразу перешла в наступление на восточных окраинах города. Выбив террористов со стратегических высот на юго-западе, правительственные войска вышли к западному берегу Евфрата и форсировали реку.

Сирийские правительственные силы вытеснили отряды боевиков в направлении иракской границы и создали кольцо вокруг захваченных ИГ* жилых кварталов Дейр-эз-Зора. После этого Сирийская арабская армия начала зачистку городских кварталов.

Как отмечал МИД России, операция в Сирии подходит к завершающему рубежу.

*Террористическая организация, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена