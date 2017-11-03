Эксперт рассказал, что ждет Сирию после освобождения Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Усилия Сирийской арабской армии после освобождения Дейр-эз-Зора будут сосредоточены на взятии Абу-Кемаля и последующем окончательном разгроме вооруженных формирований террористов ИГ*; далее сирийский конфликт перейдет в плоскость политических решений, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

Как сообщил РИА Новости ранее в пятницу сирийский военный источник, Сирийская арабская армия полностью освободила от ИГ* Дейр-эз-Зор, По словам собеседника агентства, саперы приступили к разминированию улиц и зданий — террористы установили в городе большое количество мин и самодельных взрывных устройств.

"Давно ожидаемое событие, но надо сказать, что ни командование 5-го корпуса (Сирийской арабской армии), ни руководство российской оперативной группы "Евфрат" не торопили войска с тем, чтобы избежать потерь мирного населения и личного состава — тех, кто непосредственно участвует в боях", — заявил РИА Новости Мураховский.

Он отметил, что "бои в городе — один из самых тяжелых вариантов, требующий и тактического мастерства, и индивидуальной выучки, и много чего еще".

"Тем не менее, в достаточно короткие сроки полное освобождение произошло. В несколько раз быстрее чем, например, SDF ("Сирийские демократические силы") брали Ракку. Теперь задача — развивать наступление далее на юг вдоль долины реки Евфрат. Город Меядин уже тоже освобожден, который южнее примерно в 40 километрах от Дейр-эз-Зора. Последний крупный населенный пункт, который остался на территории Сирии под контролем формирований ИГ*, — это Абу-Кемаль, расположенный практически на границе с Ираком", — сказал военный аналитик.

По его мнению, усилия будут сосредоточены именно на освобождении Абу-Кемаля.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Битва за Дейр-эз-Зор: сирийская армия освободила город от боевиков ИГ*

"Тем самым правительственные силы Сирии получают под контроль трассу в Ирак. Вторая дорога в Ирак сейчас перекрыта американцами, которые в Эт-Танфе создали свою базу. Она сидит как раз на дороге, которая идет в Ирак. И со стороны Ирака силы ополчения, прежде всего шиитского, тоже, надо понимать, ведут наступление в провинции Анвар. Их выход на границу с Сирией, уже с юга долины реки Евфрат, встреча двух группировок — сирийской и иракской — будет, по сути дела, означать разгром организованных военных формирований ИГ на территории Сирии", — считает Мураховский.

По его мнению, затем сирийский конфликт перейдет в плоскость политических решений. "Дальше уже можно обсуждать, где зоны деэскалации, кто присоединился к процессу примирения из племен и населенных пунктов и так далее. Но речь будет идти уже не о военных операциях — об организации политического процесса", — заключил эксперт.

В четверг стало известно, что Сирийская арабская армия выбила международных террористов из трех районов в центре Дейр-эз-Зора. Были ликвидированы десятки боевиков, после чего под контроль правительственных войск перешел и центральный квартал Аль-Хамидия. Бои шли в районах Аль-Рашидия, Аль-Арди и в кварталах Аль-Бажн, Абу-Адед, где боевики еще оказывали сопротивление.

В начале сентября сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора и практически сразу перешла в наступление на восточных окраинах города. Выбив террористов со стратегических высот на юго-западе, правительственные войска вышли к западному берегу Евфрата и форсировали реку.

Сирийские правительственные силы вытеснили отряды боевиков в направлении иракской границы и создали кольцо вокруг захваченных ИГ* жилых кварталов Дейр-эз-Зора. После этого Сирийская арабская армия начала зачистку городских кварталов.

Как отмечал МИД России, операция в Сирии подходит к завершающему рубежу.

*Террористическая организация, запрещена в России

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