МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Очередная "умеренная оппозиция", которую США формируют сейчас в Сирии, закончит свою деятельность так же, как и ее предшественники, и ВКС РФ будет этому всячески содействовать, заявил РИА Новости экс-главком ВКС, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Очередная "умеренная оппозиция", которую сейчас Штаты формируют в Сирии из шахидов, "восточных львов" и прочих бандитов, закончит свою деятельность так же, как их предшественники, уверяю вас. ВКС России будут этому всемерно содействовать", — заявил он.
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