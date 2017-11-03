МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Очередная "умеренная оппозиция", которую США формируют сейчас в Сирии, закончит свою деятельность так же, как и ее предшественники, и ВКС РФ будет этому всячески содействовать, заявил РИА Новости экс-главком ВКС, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил ранее, что, по заявлениям очевидцев, США развернули у сирийского Эр-Рукбана лагерь, куда съезжаются боевики, формируют из них очередную "умеренную оппозицию". Основой ее стали группировки "Джейш Асуад Аш-Шаркия" ("Восточные львы"), "Куват Шахид Ахмад Абду" и "Лива Шухада Аль-Карьятейн" (Бригада шахидов "Аль-Карьятейна").

"Очередная "умеренная оппозиция", которую сейчас Штаты формируют в Сирии из шахидов, "восточных львов" и прочих бандитов, закончит свою деятельность так же, как их предшественники, уверяю вас. ВКС России будут этому всемерно содействовать", — заявил он.

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